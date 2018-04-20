Противопожарные нарушения в больнице под Тулой: прокуратура нашла виновного

Во время проверки больницы контролирующие органы нашли множественные нарушения.

По постановлению прокуратуры заместитель главврача ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено:

в стационаре и детском отделении учреждения здравоохранения ряд помещений не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение;

проступи ступеней наружного лестничного марша эвакуационного выхода частично разрушены;

в учреждении не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2-х раз в год с составлением соответствующих актов.

Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе больницы признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей.