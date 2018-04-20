Противопожарные нарушения в больнице под Тулой: прокуратура нашла виновного
Во время проверки больницы контролирующие органы нашли множественные нарушения.
По постановлению прокуратуры заместитель главврача ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
В ходе проверки установлено:
- в стационаре и детском отделении учреждения здравоохранения ряд помещений не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;
- на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение;
- проступи ступеней наружного лестничного марша эвакуационного выхода частично разрушены;
- в учреждении не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2-х раз в год с составлением соответствующих актов.
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе больницы признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей.
16 апреля, в 17:39, 48 8139 4
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