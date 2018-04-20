новости
новости
Регистрация
Под Тулой ветер снес крышу многоквартирного дома

Под Тулой ветер снес крышу многоквартирного дома

Сильный ветер сорвал кровлю 4-этажки в селе Архангельское Каменского района.

20 апреля в 00.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра частично пострадала целостность кровли (рубероид) 4-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионная.

По уточнению обстановки и координации действий в районе происшествия работает оперативная группа Каменского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Система жизнеобеспечения не нарушена.

Размещение людей в пунктах временного размещения не требуется.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Напомним, вчера МЧС объявило метеопредупреждение по поводу усиления ветра в Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:26 +1
Другие статьи по темам
Событие
сорвало крышуветерМЧС
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Откровения жителей: что на самом деле туляки думают об изменениях в городе?
Откровения жителей: что на самом деле туляки думают об изменениях в городе?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.