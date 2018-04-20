Под Тулой ветер снес крышу многоквартирного дома

20 апреля в 00.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра частично пострадала целостность кровли (рубероид) 4-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионная.

По уточнению обстановки и координации действий в районе происшествия работает оперативная группа Каменского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Система жизнеобеспечения не нарушена.

Размещение людей в пунктах временного размещения не требуется.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Напомним, вчера МЧС объявило метеопредупреждение по поводу усиления ветра в Тульской области.