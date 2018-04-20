Туляки за месяц оформили потребительских кредитов на 7,8 млрд рублей

За февраль текущего года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей. Это на 54% превышает показатели февраля 2017 года.

Как отмечают в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, к началу марта совокупная задолженность по кредитам туляков составила 116,2 млрд рублей. При этом просроченная задолженность составила 7,4 млрд рублей.

На 1 марта 2018 года на территории Тульской области действовали 2 региональных банка, 7 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 273 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).