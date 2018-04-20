Туляки за месяц оформили потребительских кредитов на 7,8 млрд рублей
Банки подвели итоги кредитования за февраль 2018 года.
За февраль текущего года жители региона получили потребительских кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей. Это на 54% превышает показатели февраля 2017 года.
Как отмечают в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, к началу марта совокупная задолженность по кредитам туляков составила 116,2 млрд рублей. При этом просроченная задолженность составила 7,4 млрд рублей.
На 1 марта 2018 года на территории Тульской области действовали 2 региональных банка, 7 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе и 273 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).