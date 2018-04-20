В Туле детский омбудсмен проведет прием граждан вместе с главным следователем

В среду, 25 апреля, в 15.00 уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова совместно с руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Александром Стариковым проведут совместный прием граждан.

В ходе приема можно будет задать Наталии Зыковой и Александру Старикову интересующие вопросы по их компетенции и получить правовую консультацию.

Прием будет осуществляться по предварительной записи по телефону (4872) 24-51-68, 55-51-36, 36-34-98 в Следственном управлении следственного комитета РФ по ТО: Тула, ул. Свободы, 32.