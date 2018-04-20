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Новомосковская детская железная дорога 29 апреля откроет новый сезон

Новомосковская детская железная дорога 29 апреля откроет новый сезон

Для гостей запланирована интересная концертная программа.

Новомосковская детская железная дорога в конце апреля откроет 63-й сезон работы. Праздничная программа состоится 29 апреля в 12.00.

Первый поезд по Новомосковской детской железной дороге прошёл 21 декабря 1953 года, а весной следующего года было построено кирпичное локомотивное депо на станции Берёзки. 

В 2005 году подин из вагонов стал «свадебным», в котором молодожёны совершают своё первое свадебное путешествие. Молодая семья также получает пригласительный билет, по которому они в течение года могут посетить детскую железную дорогу со своим первенцем. 

Детская железная дорога не имеет транспортного значения для города и пролегает замкнутым кольцом вокруг Детского парка, заложенного в первые годы основания Новомосковска. По маршруту следования состава три станции: «Берёзки», «Парковая», «Исток реки Дон». Поезд в среднем идёт 13-14 минут. Предусмотрены скорые поезда, идущие без остановки.

На детской железной дороге ежегодно обучается более 1000 юных железнодорожников, учащиеся 5-11 классов из Новомосковска, Тулы, Донского и Узловой.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +1
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