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Администрация Тулы обязала УК устранить причину провалов у жилых домов в Ленинском

Администрация Тулы обязала УК устранить причину провалов у жилых домов в Ленинском

Жители пос. Ленинский обратились в редакцию Myslo: «Мы боимся, что асфальт в нашем дворе провалится в любой момент».

Люди рассказали, что двор домов №8, 10 и 12 по ул. Механизаторов на протяжении последних четырех лет в результате бездействия коммунальщиков превращается в болото, а на дорогах появляются провалы. Вместо ремонта опасные места лишь огораживаются.
 
 

В пресс-службе администрации Тулы Myslo сообщили, что в четверг, 19 апреля, администрация Зареченского территориального округа организовала комиссионное обследование с участием представителей управления по городскому хозяйству,  УК Комсервис, АО «Тулатеплосеть» и АО «Тулагорводоканал» по факту обращения.

В итоге было выявлено, что подвал дома №8 полностью затоплен водой, а в доме №10 частично подтоплено под квартирами №1 и 2. Также подтоплена придомовая территория.
 
В присутствии жителей для определения источника подтопления АО «Тулагорводоканал» отобрало пробы воды.
 
Управляющей компанией ООО «УК Комсервис» дано поручение до конца пятницы, 20 апреля, привести в соответствие с санитарными нормами подвальные помещения домов №8 и 10.
 
По результатам исследований проб воды будут приняты меры по ликвидации аварийной ситуации.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:56 +2
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