Жители пос. Ленинский: «Мы боимся, что асфальт в нашем дворе провалится в любой момент»

В редакцию Myslo обратилась жительница пос. Ленинский Виктория Аверина. Женщина рассказала, что их некогда красивый, благоустроенный силами жильцов двор домов №8, 10 и 12 по ул. Механизаторов на протяжении последних четырех лет в результате бездействия коммунальщиков превращается в болото.

Во дворе появляются провалы. Устранять их никто не берется, лишь старыми шинами огораживаются опасные места.

По мнению жителей, причина провалов в постоянной протечке водопровода.

– Из-за этого в трубах слабый напор воды, колонки не зажигаются, все жители страдают. Подвал дома №8 постоянно залит водой, дом №10 этой весной тоже практически тонул – мало того, что вся канализация идет в подвал, так еще и вода пришла. В доме сырость, стены чернеют, ползают мокрицы... И это XXI век!!! Вся вода течет под дом №10, из-за чего провалился недавно положенный асфальт – сначала у подъезда №1, а теперь и на углу подъезда №2. Ходить страшно, того и гляди под ногами обрушится асфальт! То, что двор в воде, что в асфальте из-за подмывания водой образовались провалы, видели все. Только воз и ныне там. Неужели этот вопрос не могут решить? Нам было сказано, что устранят нашу проблему до 1 мая, но до сих пор к работам никто не приступал, – рассказала Виктория.