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Синоптики предупредили туляков о рекордно низком давлении
Фото meteonova.ru.

Синоптики предупредили туляков о рекордно низком давлении

В ближайшие дни давление будет на 16 единиц ниже нормы.

По сообщению Гидрометцентра, в субботу, 21 апреля, жителей Тульской области ждет рекордно низкое атмосферное давление — 726 мм ртутного столба.

В ближайшие 6 дней этот показатель не превысит 740 мм ртутного столба. Синоптики отмечают, что давление, которое будет на 16 единиц меньше нормы, может оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

По данным Meteoinfo.ru

Также напомним, что на территории Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра. В ближайшие двое суток порывы будут достигать 20 м/с.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:00 0
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