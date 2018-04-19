новости
новости
Регистрация
Видео: В Заречье на перекрёстке бьёт фонтан
Кадр из видео

Видео: В Заречье на перекрёстке бьёт фонтан

По предварительной информации, при тушении пожара в одном из частных домов сорвало пожарный гидрант.

Как сообщают очевидцы, в Ряжском переулке горит частный дом. Когда запас воды закончился, пожарные подключились к уличному гидранту на пересечении улиц Галкина и Арсенальной.

Видимо, гидрант не выдержал нагрузки  – его сорвало и посреди перекрёстка забил двухметровый фонтан холодной воды. Туляк Сергей Косов поделился в соцсетях видео с места событий.

Из-за аварийной ситуации на перекрёстке образовалась серьёзная пробка, на месте работают сотрудники водоканала и инспекторы ДПС и медики. По предварительным данным, информации о пострадавших в ходе пожара пока не поступало.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +7
Другие статьи по темам
Событие
пожарсорвало пожарный гидрантТулагорводоканалаварийная ситуациякоммунальная авария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чиновники тульского министерства экологии проведут видеоприём граждан
Чиновники тульского министерства экологии проведут видеоприём граждан
На льготы и пособия для тульских семей в 2017 году потратили 3,4 млрд рублей
На льготы и пособия для тульских семей в 2017 году потратили 3,4 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.