Видео: В Заречье на перекрёстке бьёт фонтан

Кадр из видео

По предварительной информации, при тушении пожара в одном из частных домов сорвало пожарный гидрант.

Как сообщают очевидцы, в Ряжском переулке горит частный дом. Когда запас воды закончился, пожарные подключились к уличному гидранту на пересечении улиц Галкина и Арсенальной.

Видимо, гидрант не выдержал нагрузки – его сорвало и посреди перекрёстка забил двухметровый фонтан холодной воды. Туляк Сергей Косов поделился в соцсетях видео с места событий.

Из-за аварийной ситуации на перекрёстке образовалась серьёзная пробка, на месте работают сотрудники водоканала и инспекторы ДПС и медики. По предварительным данным, информации о пострадавших в ходе пожара пока не поступало.