новости
новости
Регистрация
На льготы и пособия для тульских семей в 2017 году потратили 3,4 млрд рублей

На льготы и пособия для тульских семей в 2017 году потратили 3,4 млрд рублей

В областном правительстве прошло заседание коллегии министерства труда и социальной защиты, на котором подвели итоги работы ведомства за прошлый год.

Руководитель министерства Андрей Филиппов рассказал, что гарантированные меры социальной поддержки получают почти 600 тысяч человек – практически каждый третий житель области. Различными видами региональных пособий и социально значимых льгот на общую сумму более 3,4 млрд рублей в прошедшем году воспользовались более 54 тысяч семей.

В области сформировалась положительная тенденция к сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях – за последние пять лет государственный банк данных о таких детях сократился в 2,6 раза.

Уровень регистрируемой безработицы по Тульской области на начало 2018 года составил 0,54% от численности рабочей силы. Благодаря госпрограмме «Содействие занятости населения Тульской области» около 130 тысяч человек воспользовались услугами органов службы занятости. Кроме того, 42,7% инвалидов смогли найти работу.

В Тульской области снижается уровень неформальной трудовой занятости – легализовано более 9500 трудовых договоров. 1837 работодателей повысили зарплату до уровня минимальной по региону. Кроме того, за прошлый год удалось погасить задолженность по зарплате на сумму 376 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 +1
Другие статьи по темам
Событие
Министерство труда и соцзащиты Тульской областисоциальная поддержкаподдержка семейподдержка инвалидов
Люди
Андрей Филиппов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Видео: В Заречье на перекрёстке бьёт фонтан
Видео: В Заречье на перекрёстке бьёт фонтан
Музею «Куликово поле» передали в дар редкие археологические находки
Музею «Куликово поле» передали в дар редкие археологические находки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.