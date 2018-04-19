На льготы и пособия для тульских семей в 2017 году потратили 3,4 млрд рублей

В областном правительстве прошло заседание коллегии министерства труда и социальной защиты, на котором подвели итоги работы ведомства за прошлый год.

Руководитель министерства Андрей Филиппов рассказал, что гарантированные меры социальной поддержки получают почти 600 тысяч человек – практически каждый третий житель области. Различными видами региональных пособий и социально значимых льгот на общую сумму более 3,4 млрд рублей в прошедшем году воспользовались более 54 тысяч семей.

В области сформировалась положительная тенденция к сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях – за последние пять лет государственный банк данных о таких детях сократился в 2,6 раза.

Уровень регистрируемой безработицы по Тульской области на начало 2018 года составил 0,54% от численности рабочей силы. Благодаря госпрограмме «Содействие занятости населения Тульской области» около 130 тысяч человек воспользовались услугами органов службы занятости. Кроме того, 42,7% инвалидов смогли найти работу.

В Тульской области снижается уровень неформальной трудовой занятости – легализовано более 9500 трудовых договоров. 1837 работодателей повысили зарплату до уровня минимальной по региону. Кроме того, за прошлый год удалось погасить задолженность по зарплате на сумму 376 млн рублей.