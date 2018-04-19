Чиновники тульского министерства экологии проведут видеоприём граждан

Будут рассмотрены вопросы, связанные с лесным хозяйством, утилизацией отходов и водопользованием.

В среду, 25 апреля, в 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Заместитель министра Леонид Ивченко рассмотрит обращения, связанные с лесным хозяйством. Заместитель директора департамента – начальник отдела недропользования и водопользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Галкина ответит на вопросы по профилю своего подразделения.

Директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования Кирилл Сорокин расскажет об экологическом надзоре и обращении с отходами.

Приём будет проводиться в приемных муниципальных администраций по месту жительства, где будет организован сеанс видеосвязи с должностными лицами.