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Видео: в Новомосковске «Газель» провалилась в дорожную траншею
Кадр из видео

Видео: в Новомосковске «Газель» провалилась в дорожную траншею

Фургон пришлось вытягивать на буксире. По словам местных жителей, в прошлом году дорожники засыпали колею «на авось».

Житель Новомосковска опубликовал видеоролик с последствиями некачественной работы дорожных служб города. Грузовая «Газель» забуксовала в засыпанной песком траншее и провалилась туда.

Как утверждает автор видео, осенью прошлого года на дороге была выкопана траншея – предположительно, для проведения экстренных аварийных работ. Но после их завершения дорожники и коммунальщики не потрудились привести дорогу в порядок и просто засыпали колею.

В результате образовалась дорожная ловушка, в которую и угодил фургон. Вытягивать машину пришлось на тросу – легковая «Лада» с трудом справилась с этой задачей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +2
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