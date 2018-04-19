Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Суворовский район

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он побывал на животноводческой ферме и осмотрел местную больницу.

В ходе рабочего визита в Суворовский район губернатор Алексей Дюмин посетил животноводческую ферму в деревне Михайловка. Глава региона отметил, что созданию новых рабочих мест уделяется большое внимание. В районе реализуется несколько инвестиционных проектов, в том числе и этот молочный комплекс.

Руководитель предприятия Дмитрий Бухаров пояснил, что проект предусматривает строительство фермы на 440 голов крупного рогатого скота. Инвестиции уже составили порядка 93 млн рублей. На предприятии уже создано 50 новых рабочих мест, планируется создать еще 20. В минувшем году предприятию была оказана финансовая поддержка – более 3,8 млн рублей, в виде субсидий регионального и федерального бюджетов.

Алексей Дюмин назвал суворовскую ферму ярким примером успешного проекта малого бизнеса:

Такие крепкие середняки должны составлять основу нашего сельского хозяйства. Они обеспечивают стабильную работу целой отрасли, дают новые рабочие места и качественные продукты.

Также губернатор посетил Суворовскую больницу. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» и программы «Моногород» там была отремонтирована входная группа, установлены три инфомата для электронной записи на прием.

Алексей Дюмин ознакомился с работой терапевтического корпуса, посетил палаты, пообщался с пациентами, осмотрел кабинет РКТ. Главврач Сергей Кудряшов отметил, что исследования РКТ проводятся круглосуточно, врач-рентгенолог готов приехать в больницу по первому требованию.

Губернатору продемонстрировали работу грузопассажирского подъемника. Жители неоднократно обращались с просьбой установить такой подъемник для перевоза лежачих больных, и по поручению главы региона он был установлен.

Алексей Дюмин отметил, что Суворовская больница – одно из важнейших медицинских учреждений Тульской области, ведь она обслуживает четыре района: