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Троих туляков осудили за кражу четырёх тонн чугунной плитки

Троих туляков осудили за кражу четырёх тонн чугунной плитки

Один из преступников вернулся на место первой кражи и совершил новое хищение. Сумма ущерба превысила 46 тысяч рублей.

Приговором Пролетарского районного суда 63-летний Александр Н., 47-летний Сергей В. и 50-летний Николай З. признаны виновными в совершении кражи по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 2 апреля прошлого года злоумышленники, введя в заблуждение сотрудников одного из производственных цехов на улице Новотульской, погрузили в машину и увезли 4,2 тонны чугунной плитки стоимостью 31500 рублей.

Три дня спустя один из фигурантов в том же цеху повторил кражу, похитив более двух тонн такой же плитки. Общая сумма нанесённого ущерба превысила 46 тысяч рублей. На суде воры полностью признали вину и раскаялись. Нанесённый ущерб полностью возмещён.

Одного из мужчин приговорили к году исправительных работ, остальных – к восьми месяцам. Кроме того, все осужденные обязаны отчислять 10% от зарплаты в доход государства.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +3
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