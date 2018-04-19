В тульской многоэтажке из-за протечки кровли затопило верхние этажи

В редакцию Myslo обратились жители дома по ул. Октябрьской, 80 в Туле. Они рассказали, что в их доме крыша протекает уже шесть лет. Каждую весну после снегопада вода оказывается в квартирах, протечки бывают и во время дождя. С каждым годом масштаб бедствия все больше.

Вадим Безруков, житель 3-го подъезда – В этом году нас затопило в марте, – рассказывает житель 3-го подъезда Вадим Безруков. – Всё потому, что снег с крыши зимой никто не убирал. А когда эти огромные сугробы начали таять, вода через дыры в кровле оказалась в нашей квартире. В итоге потолок и обои полностью испорчены. Мы обратились в управляющую компанию, к нам пришел техник и составил акт осмотра. На этом всё и закончилось. Про нас забыли, а мы так и живем теперь в разрухе. Делать ремонт сейчас бесполезно: квартиру затапливает каждый раз, когда идет дождь.

И в такой ситуации находятся почти все жители верхних этажей.

Ольга Моисеева, жительница 4-го подъезда – В одной из комнат нашей квартиры полностью испорчены обои и плитка на потолке, – рассказывает жительница 4-го подъезда Ольга Моисеева. – Управляющая компания нас игнорировала несколько дней, никто даже не приходил зафиксировать протечки. Но хуже всего, что затопило еще и подъезд – огромная протечка прямо над электрощитком. Во время дождя вся проводка в воде, и мы боимся замыкания.

То, что кровля дома на ул. Октябрьской, 80, находится в почти заброшенном состоянии, видно на фото. На крыше огромные кучи мусора, местами растет трава и даже деревца.

Myslo попросил прокомментировать ситуацию начальника производственно-технического отдела управляющей компании «Ваш дом». Сложилось впечатление, что сотрудники УК вообще не в курсе проблемы. Вместо ответов на вопрос, планируется ли провести текущий ремонт крыши и возместить ущерб жителям, мы услышали только возмущение:

– Кто вас направил к нам? Я не собираюсь давать вам комментарии по телефону.

Если такой негатив вызывает только вопрос о проблеме, страшно представить, как встречают в компании жителей дома, которым нужно возместить ущерб.

Между тем ответственность за испорченный ремонт в случае протечки несет именно управляющая компания.