В тульской многоэтажке из-за протечки кровли затопило верхние этажи
У жителей в квартирах испорчены обои и плитка, намокла проводка, но управляющая компания бездействует.
В редакцию Myslo обратились жители дома по ул. Октябрьской, 80 в Туле. Они рассказали, что в их доме крыша протекает уже шесть лет. Каждую весну после снегопада вода оказывается в квартирах, протечки бывают и во время дождя. С каждым годом масштаб бедствия все больше.
Вадим Безруков, житель 3-го подъезда
– В этом году нас затопило в марте, – рассказывает житель 3-го подъезда Вадим Безруков. – Всё потому, что снег с крыши зимой никто не убирал. А когда эти огромные сугробы начали таять, вода через дыры в кровле оказалась в нашей квартире. В итоге потолок и обои полностью испорчены. Мы обратились в управляющую компанию, к нам пришел техник и составил акт осмотра. На этом всё и закончилось. Про нас забыли, а мы так и живем теперь в разрухе. Делать ремонт сейчас бесполезно: квартиру затапливает каждый раз, когда идет дождь.
И в такой ситуации находятся почти все жители верхних этажей.
Ольга Моисеева, жительница 4-го подъезда
– В одной из комнат нашей квартиры полностью испорчены обои и плитка на потолке, – рассказывает жительница 4-го подъезда Ольга Моисеева. – Управляющая компания нас игнорировала несколько дней, никто даже не приходил зафиксировать протечки. Но хуже всего, что затопило еще и подъезд – огромная протечка прямо над электрощитком. Во время дождя вся проводка в воде, и мы боимся замыкания.
То, что кровля дома на ул. Октябрьской, 80, находится в почти заброшенном состоянии, видно на фото. На крыше огромные кучи мусора, местами растет трава и даже деревца.
Myslo попросил прокомментировать ситуацию начальника производственно-технического отдела управляющей компании «Ваш дом». Сложилось впечатление, что сотрудники УК вообще не в курсе проблемы. Вместо ответов на вопрос, планируется ли провести текущий ремонт крыши и возместить ущерб жителям, мы услышали только возмущение:
– Кто вас направил к нам? Я не собираюсь давать вам комментарии по телефону.
Если такой негатив вызывает только вопрос о проблеме, страшно представить, как встречают в компании жителей дома, которым нужно возместить ущерб.
Между тем ответственность за испорченный ремонт в случае протечки несет именно управляющая компания.
Евгений Черников, юрист
– Ущерб от протечки бывает весьма значительным, пострадать может мебель, проводка, внутренняя отделка. Если вас залил сосед, то понятно, что возмещать ущерб должен он. Но кто виноват, если вы пострадали от текущей крыши дома?
Ответственность в этом случае несет обслуживающая дом управляющая компания. По закону, УК оказывает собственникам услуги по управлению общим имуществом, в том числе по его содержанию. Следовательно, задача УК не только латать крышу уже после протечки, но и содержать ее в нормальном состоянии постоянно. Если крыша протекает, это прямая вина управляющей компании, поскольку она недобросовестно оказывает услуги. Т. е. именно УК несет ответственность за ущерб, нанесенный собственнику пострадавшей квартиры.
Если протечка в кровле нанесла ущерб имуществу, вам необходимо:
1. Оценить нанесенный ущерб (самый простой способ – обратиться к профессиональному оценщику).
2. Обратиться в УК с требованием о компенсации ущерба.
3. Если УК не согласится компенсировать причиненный вред, обратиться в суд.
Кроме того, на услуги, которые оказывает УК, в полной мере распространяется действие закона «О защите прав потребителей». А это означает, что в некоторых случаях с управляющей компании можно получить не только компенсацию ущерба, но и пени, и штраф.