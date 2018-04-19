В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 19 апреля, в 9.33 на 40-м км автодороги «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес» (д. Спицино) произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Форд Ореон» столкнулся с МАНом, который, в свою очередь, врезался в стоящий ПАЗ.

Автобус в момент ДТП был без пассажиров.

На данный момент известно об одном пострадавшем — 28-летнего водителя «Форда» госпитализировали. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Все обстоятельства ДТП выясняются.