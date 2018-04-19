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В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Фото shkolazhizni.ru.

В России назвали самые высокооплачиваемые профессии

Безоговорочным лидером списка стал капитан океанского судна.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ проанализировали предложения служб занятости в 2017 году и составили список самых высокооплачиваемых профессий, пишет Mail.

Рейтинг возглавил капитан океанского судна с предлагаемой зарплатой 600 000 рублей. Эксперты объясняют столь высокую зарплату тем, что капитаны — это «штучный товар», их подготовка занимает много времени: после 6 лет учебы в вузе нужно еще около 10 лет шагать по карьерной лестнице.

Также в топе вакансий оказались начальник цеха нефтегазовой промышленности и гендиректор рекламной компании (по 400 000 рублей), специалисты консалтинговой фирмы (300 000 рублей), директор гостиницы (290 000 рублей), менеджер по продажам в сфере агрологистики (250 000 рублей), начальник отдела в IT-компании (240 000 рублей) специалисты промышленных отраслей (от 200 000 до 400 000 рублей), технолог в сфере золотодобывающей промышленности (220 000 рублей), менеджер по маркетингу в деревообрабатывающей промышленности и врач-стоматолог (по 200 000 рублей).

В то же время средняя заработная плата, предлагаемая на государственной бирже труда в прошлом году, составила 21 000 рублей в месяц.

В частных кадровых агентствах и на сайтах по поиску работы уровень максимальной зарплаты оказался выше. Так, в кадровой компании «Юнити» самым выгодным предложением стала должность генерального директора нефтегазодобывающего управления на Ближнем Востоке с окладом 1 млн рублей. А на сайте HeadHunter генеральному директору одной из московских компаний предлагали 2 млн рублей в месяц.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:03 +2
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