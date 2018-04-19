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В Тульской области введен особый противопожарный режим
Фото из архива Myslo.

В Тульской области введен особый противопожарный режим

За две недели пожарные более 700 раз выезжали тушить сухую траву.

С 19 апреля на основании постановления Правительства Тульской области на территории региона введен особый противопожарный режим. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

Предусматривается ряд ограничительных санкций, в том числе таких, как запрет на посещение лесов, разведение костров и другие.

С 1 по 14 апреля в Тульской области зарегистрировано более 700 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы и около 600 — на тушение мусора.

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, в рамках особого противопожарного режима на территории области действует ряд дополнительных требований пожарной безопасности:

  • запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности экстренных служб;
  • запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое.

Наложение административного штрафа в условиях особого противопожарного режима:

  • на граждан — от 2 000 до 4 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.

Помните, что причиной серьезных пожаров может стать сжигание мусора и сухой травы. Больше половины природных пожаров возникает по вине человека, каждый четвертый пожар происходит из-за перехода огня с сельхозземель, причиной 13% лесных пожаров становится выжигание сухой травы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +1
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