Тулякам рассказали об опасности игровых комнат в ТЦ

В адрес Управления Роспотребнадзора по Тульской области увеличилось количество обращения родителей о том, что их дети получают различные травмы при посещении детских игровых комплексов в ТЦ.

Ведомство обращает внимание туляков, что в торговых центрах должна быть опубликована следующая информация:

сведения об основных потребительских свойствах услуги и правила и условия ее эффективного и безопасного использования;

указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу;

цена и условия приобретения услуг.

Данные сведения исполнитель обязан довести в наглядной и доступной форме в Правилах посещения батутного центра (игровой комнаты и т. д. ).

Роспотребнадзор рекомендует родителям внимательно изучить Правила применительно к возрасту и росту своего ребенка, серьезно отнестись к решению оставить его в игровой комнате на длительное время.

– В случае отсутствия необходимой информации советуем обратиться к исполнителю с требованием о ее представлении, а при отказе — заявить об этом в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Тульской области для пресечения указанных нарушений, — говорят в ведомстве.

Если при посещении игровой комнаты здоровью ребенка вследствие недостатков оказанной услуги нанесен вред, то потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Можно предъявить иск в суд по своему месту жительства или пребывания, по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или исполнения договора. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. В случае самостоятельного обращения в суд можно заявить ходатайство о привлечении Управления для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты прав потребителя.

Специалисты Роспотребнадзора готовы также защитить права пострадавшего ребенка, обратившись в суд с заявлением в защиту его прав от имени Управления.