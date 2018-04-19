Тулякам рассказали об опасности игровых комнат в ТЦ
Советы дает Роспотребнадзор.
В адрес Управления Роспотребнадзора по Тульской области увеличилось количество обращения родителей о том, что их дети получают различные травмы при посещении детских игровых комплексов в ТЦ.
Ведомство обращает внимание туляков, что в торговых центрах должна быть опубликована следующая информация:
- сведения об основных потребительских свойствах услуги и правила и условия ее эффективного и безопасного использования;
- указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу;
- цена и условия приобретения услуг.
Данные сведения исполнитель обязан довести в наглядной и доступной форме в Правилах посещения батутного центра (игровой комнаты
и т. д.).
Роспотребнадзор рекомендует родителям внимательно изучить Правила применительно к возрасту и росту своего ребенка, серьезно отнестись к решению оставить его в игровой комнате на длительное время.
– В случае отсутствия необходимой информации советуем обратиться к исполнителю с требованием о ее представлении, а при отказе — заявить об этом в письменном виде в Управление Роспотребнадзора по Тульской области для пресечения указанных нарушений, — говорят в ведомстве.
Если при посещении игровой комнаты здоровью ребенка вследствие недостатков оказанной услуги нанесен вред, то потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Можно предъявить иск в суд по своему месту жительства или пребывания, по месту нахождения ответчика либо по месту заключения или исполнения договора. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. В случае самостоятельного обращения в суд можно заявить ходатайство о привлечении Управления для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты прав потребителя.
Специалисты Роспотребнадзора готовы также защитить права пострадавшего ребенка, обратившись в суд с заявлением в защиту его прав от имени Управления.