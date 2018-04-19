«Курганмашзавод» хотят присоединить к КБП

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По итогам 2017 года у «Курганмашзавода» образовался убыток в 7 миллиардов рублей.

Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — «Курганмашзавода». Его предполагается объединить с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, пишет «Лента».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое.

По итогам 2017 года у «Курганмашзавода» образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, предприятие сорвало сроки заказов по экспорту.

Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.

В октябре прошлого года Внешэкономбанк (главный кредитор концерна) подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании предприятия банкротом. Суд назначил в компании наблюдение, а для запуска процедуры банкротства стратегического объекта необходимо решение правительственной комиссии под председательством Рогозина.

«Курганмашзавод» основан в 1950 году. Он ориентирован на производство и ремонт бронемашин класса БМП. БМП-2 и БМП-3 эксплуатируют, кроме Российской армии, вооруженные силы почти 30 стран мира. Кроме того, завод изготавливает образцы модернизированной БМД-4.