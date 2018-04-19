новости
новости
Регистрация
Тульским семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульским семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

Торжественное мероприятие состоялось в городском молодёжном центре «Родина».

Молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. В мероприятии приняли участие представители комитета имущественных и земельных отношений, регионального фонда ипотечного кредитования, а также крупнейших российских банков.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует в Туле с 2007 года. За это время  жилищные условия улучшили  1003 молодых семьи – на эти цели было перечислено более 440 млн рублей. Программа рассчитана до 2020 года – планируется, что до этого времени социальные выплаты на приобретение жилья получат порядка 200 семей.

В этом году обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты стали 103 молодых семьи. Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи – семьи с детьми получают выплаты в размере 35% от расчетной стоимости жилья, без детей – 30%.

Критерии для участия в программе следующие: супруги не должны быть старше 35 лет, семья должна быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, у семьи должна быть возможность оплатить ту часть стоимости жилья, которую не покрывает социальная выплата, выданная государством.

 

Галерея
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 1
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 2
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 3
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 4
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 5
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 6
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 7
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 8
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 9
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 10
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 11
Вручение свидетельств на субсидии для молодых семей, Фото: 12
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыулучшение жилищных условиймолодые семьижильё для молодых семей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 20 апреля
Где в Туле отключат свет 20 апреля
Тулячка Ксения Афанасьева завершила спортивную карьеру и стала тренером
Тулячка Ксения Афанасьева завершила спортивную карьеру и стала тренером
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.