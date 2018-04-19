Тульским семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям. В мероприятии приняли участие представители комитета имущественных и земельных отношений, регионального фонда ипотечного кредитования, а также крупнейших российских банков.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует в Туле с 2007 года. За это время жилищные условия улучшили 1003 молодых семьи – на эти цели было перечислено более 440 млн рублей. Программа рассчитана до 2020 года – планируется, что до этого времени социальные выплаты на приобретение жилья получат порядка 200 семей.

В этом году обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты стали 103 молодых семьи. Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи – семьи с детьми получают выплаты в размере 35% от расчетной стоимости жилья, без детей – 30%.

Критерии для участия в программе следующие: супруги не должны быть старше 35 лет, семья должна быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, у семьи должна быть возможность оплатить ту часть стоимости жилья, которую не покрывает социальная выплата, выданная государством.