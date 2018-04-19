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Тулячка Ксения Афанасьева завершила спортивную карьеру и стала тренером
Фото из архива MySlo

Тулячка Ксения Афанасьева завершила спортивную карьеру и стала тренером

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике готовит спортсменов национальной сборной.

Тульская гимнастка Ксения Афанасьева завершила спортивную карьеру с 1 марта работает тренером в сборной России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера команды Валентину Родионенко.

Ксения Афанасьева в последний раз принимала участие в соревнованиях в июне 2016 года – на чемпионате Европы с больным голеностопом она завоевала золото в командном турнире и бронзу в опорном прыжке.

Из-за проблем со здоровьем она пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Осенью того же года спортсменка вышла замуж, а летом 2017 года родила сына. Но гимнастику Афанасьева не бросила – она работает в тренерском штабе российской сборной по гимнастике, помогает ставить вольные упражнения, в которых она была одной из сильнейших в мире.

Ксения Афанасьева – серебряный призер Олимпийских Игр 2012 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира. На Чемпионате мира 2015 года в Глазго она завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:05 +5
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