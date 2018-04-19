Как поступить в Тульское суворовское училище

Подать документы можно уже сейчас.

16 апреля Тульское суворовское училище объявило набор на обучение. Документы можно подать до 31 мая 2018 г. по адресу г. Тула ул. Рязанская, 25.

Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя начальника ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище» о приеме кандидата и прилагаемые к нему документы представляются в Училище непосредственно или через операторов почтовой связи общего пользования.

Что входит в пакет документов:

Копия свидетельства о рождении кандидата (заверяется у нотариуса).

Автобиография кандидата (пишется собственноручно кандидатом в свободной форме).

Две фотографии размером 3x4 см (цветная фотография изготавливается с местом для оттиска печати в правом нижнем углу).

Копия личного дела кандидата. Выдается в общеобразовательной организации и заверяется печатью установленного образца общеобразовательной организации.

Выписка из табеля успеваемости кандидата с итоговыми оценками за первые три четверти (за первые два триместра и т.д.). Выдается общеобразовательной организацией, подписывается классным руководителем, директором и заверяется печатью установленного образца общеобразовательной организации.

Выписка текущих оценок за четвертую четверть (третий триместр) учебного года. Выдается общеобразовательной организацией, подписывается классным руководителем, директором и заверяется печатью установленного образца общеобразовательной организации.

Педагогическая характеристика кандидата. Выдается в общеобразовательной организации, подписывается классным руководителем, директором и заверяется печатью установленного образца общеобразовательной организации.

Психологическая характеристика кандидата. Выдается в общеобразовательной организации, подписывается психологом, директором и заверяется печатью установленного образца общеобразовательной организации.

Выписка из домовой книги с места проживания (регистрации).

Справка с места работы (службы) родителей (законных представителей).

В случае, если родители (законные представители) официально не трудоустроены, то в регистрационном листе в графе «место работы» необходимо указать «не работаю (домохозяйка, пенсионер, временно не работаю и т.д.)».

Копии паспортов родителей (законных представителей) всех страниц (заверять не нужно).

Подробная информация о поступлении — на сайте Тульского суворовского училища.