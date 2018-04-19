Жителям Узловой покажут змеиные шкуры

С 20 апреля по 30 июня Тульский экзотариум привезет в Узловую выставку «Покровы животных». Отметим, что не все экспонаты тульские — некоторые были переданы из других зоопарков России.

– Большая часть — это удивительные, овеянные заблуждениями и даже народными поверьями… покровы змей. Их обычно называют выползками или просто линьками, — рассказывают в экзотариуме.

За годы работы Тульский зоопарк собрал большую коллекцию линек, в том числе редких и малоизученных видов змей.

Выползки размером несколько метров, их фрагменты, а также уникальная информация об особенностях, которую трудно отыскать в открытых источниках, будут представлены на выставке в Узловском художественно-краеведческом музее.

В августе выставка вернется в Тульский экзотариум.

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