В Туле прокуратура возбудила дело против УК за рухнувшие ступеньки
После публикации на Myslo о рухнувшем крыльце на ул. Литейной надзорное ведомство провело проверку и возбудило административное производство.
Пресс-служба прокуратуры Тульской области распространила следующее сообщение:
«Прокуратура Зареченского района Тулы с выходом на место провела проверку по факту обрушения плиты перекрытия у входа в подъезд №6 дома №29 по ул. Литейной г. Тулы, обстоятельства которого изложены в публикации на портале Myslo.ru.
Проверкой установлено, что в связи с износом плиты перекрытия, расположенной перед входом в подъезд №6 вышеуказанного МКД, произошло ее обрушение 09.04.2018 года.
В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию общего имущества МКД управляющей организацией, несоблюдением требований Жилищного кодекса РФ, что привело к названному факту, в отношении должностного лица ООО УК „Орион“
Ремонтные работы по восстановлению обрушившейся плиты выполнены».
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