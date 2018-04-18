В Туле прокуратура возбудила дело против УК за рухнувшие ступеньки

После публикации на Myslo о рухнувшем крыльце на ул. Литейной надзорное ведомство провело проверку и возбудило административное производство.

Пресс-служба прокуратуры Тульской области распространила следующее сообщение:

«Прокуратура Зареченского района Тулы с выходом на место провела проверку по факту обрушения плиты перекрытия у входа в подъезд №6 дома №29 по ул. Литейной г. Тулы, обстоятельства которого изложены в публикации на портале Myslo.ru.

Проверкой установлено, что в связи с износом плиты перекрытия, расположенной перед входом в подъезд №6 вышеуказанного МКД, произошло ее обрушение 09.04.2018 года.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию общего имущества МКД управляющей организацией, несоблюдением требований Жилищного кодекса РФ, что привело к названному факту, в отношении должностного лица ООО УК „Орион“ 18.04.2018 года прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.22 (Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в ГЖИ ТО.

Ремонтные работы по восстановлению обрушившейся плиты выполнены».

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