Врачей, оперировавших маленького туляка, будут судить

На долю Павлика Баулина и его семьи выпало немало испытаний. Но произошедшее позапрошлой весной событие разделило жизнь семьи Баулиных на «до» и «после» — после очередной операции по замене металлоконструкции в позвоночнике Павлика парализовало. По факту обращения с заявлением в правоохранительные органы возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

О маленьком жителе поселка Молочные Дворы Плавского района Павлике Баулине мы писали уже не раз. У мальчика редкое заболевание — диастрофическая дисплазия, S-образный грудопоясничный сколиоз 2-й степени, вывих бедра справа, подвывих слева, деформация стоп тяжелой степени, укороченность конечностей.

«Вы никогда не будете ходить! Вы — ползающие! Максимальный рост — метр двадцать!» — говорили врачи маме мальчика Светлане Васильевой. Но в семье решили — будем бороться!

Светлана Васильева, мама Паши Я отправила документы в Германию: в клинике Шон Паша был уже 26-м ребенком с таким диагнозом. Нас заверили: «Те, кого успели прооперировать до двух лет, пошли! И мы начали собирать деньги. Помогали все: родные, друзья, соседи и просто неравнодушные люди. На первой операции врачи поставили ему с 3-го по 12-й позвонок титановую пластину, закреплённую болтами, которая не давала позвоночнику гнуться, расправила грудную клетку. За четыре года в этой клинике мы провели восемь операций. Собирать средства нам помогала вся Тульская область.



В четыре года Паша сделал свои первые самостоятельные шаги — метров пять мог пройти без опоры, а с ходунками и того больше. Мальчик начал двигаться, и его родители были уверены — самое страшное позади.

В прошлом году Паше по­требовалось очередное хирургическое вмешательство — замена металлоконструкции в позвоночнике. Средств на поездку в Германию у семьи не было, сбор денег шел очень туго. И тут Светлане рассказали про медицинский центр Илизарова в городе Курган.



- В клинике мне сказали: «Зачем лечиться за границей, если у нас, в России, оказывают точно такую же помощь? Мы проводим тысячи подобных операций в год. И всё хорошо». И я согласилась, — рассказывает Светлана.



5 мая 2016 года шестилетнему Павлику сделали операцию, она длилась 4,5 часа. Результат — полная парализация ног.



– Всё, что ниже подмышек, у Паши не двигается, — плачет Светлана. — Такого не было раньше! Сын хоть и плохо, но ходил самостоятельно. Это подтверждает видео, снятое нами за день до операции. Он, опираясь на коляску, бегал по коридору. Это видели и наши соседи по палате. Он не то что двигаться, даже в туалет не может сходить без моей помощи: органы малого таза отказали. В почках появились камни. Моча до конца не выходит, периодически опустошаем мочевой пузырь с помощью катетера. А еще из-за неподвижности Паша набрал вес.

Но врачи с себя ответственность снимают. Говорят, что Паша прибыл к ним уже в таком состоянии, что у него был перелом четвертого позвонка. Это неправда!

В больнице Паша попросил меня: «Мама, покажи мне того дядю, который мне ноги отключил». Мы заехали в кабинет, и Паша увидел этого врача. Я очень переживаю за сына, почти не сплю. Ведь он полностью от меня зависит, я должна быть рядом каждую минуту.

Паша был ребенком-инвалидом, но он шел вперед и каждый день достигал новых успехов. А после операции в Кургане он стал полным инвалидом. Скажите, как объяснить ребенку, что он, возможно, уже никогда не будет ходить? Моя главная цель сейчас — добиться справедливости и наказать виновных.



Сейчас Паша Баулин учится в первом классе, правда, он на домашнем обучении. Гулять на улицу мальчик выходит крайне редко — инвалидное кресло очень тяжелое, и поднимать-спускать его со второго этажа — задача непростая. Ни в доме, где живут Баулины, ни в школе доступной среды нет.



После операции Светлана и Паша побывали в военном реабилитационном санатории в Евпатории.

Врачи обнадежили: если заниматься лечением Паши и не бросать, дела могут пойти на лад. Но рассчитывать на то, что мальчик будет полноценно передвигаться сам, не стоит.

Пока ему назначили новую реабилитацию. Паше необходим специальный аппарат для вертикализации, который бы подошел мальчику по росту. У семьи нет средств для единовременной оплаты этих нужд, поэтому она принимает добровольные пожертвования от всех желающих помочь Паше Баулину.



Сбербанк карта:

4276 8660 4074 0733, Васильева Светлана Викторовна. Подробности по переводу вы можете узнать у Светланы Васильевой по телефону 8−920−784−98−99.



В Кургане 27 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 2 пункт «в» — «Причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.



Адвокат семьи Баулиных Алексей Чембуров дал нам свой комментарий: