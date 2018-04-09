В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги

- Сегодня пенсию давали, и мы с соседями пошли дружно на почту, — рассказывает жительница дома Елена Ивановна Мячина. — Когда шли обратно, мы с соседкой зашли на верхнюю ступеньку и, как на лифте, стали опускаться вниз! Испугались, конечно, но пошли домой. И тут позади нас грохот! Оказывается, плита рухнула совсем. Никто не пострадал, слава Богу. Кто-то из соседей принес из сарая старую межкомнатную дверь. По ней и ходим.