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В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги
Фото Алексея Пирязева.

В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги

ЧП случилось в доме 29 по ул. Литейной сегодня, 9 апреля, днём.

Шестой подъезд панельной хрущевки в Заречье лишился единственного входа. Перед входной дверью зияет внушительная дыра: рухнули порожки.
 

Елена Мячина

- Сегодня пенсию давали, и мы с соседями пошли дружно на почту, — рассказывает жительница дома Елена Ивановна Мячина. — Когда шли обратно, мы с соседкой зашли на верхнюю ступеньку и, как на лифте, стали опускаться вниз! Испугались, конечно, но пошли домой. И тут позади нас грохот! Оказывается, плита рухнула совсем. Никто не пострадал, слава Богу. Кто-то из соседей принес из сарая старую межкомнатную дверь. По ней и ходим.

Жители обратились в свою управляющую компанию «Орион», но пока сотрудники к ним не приходили. Говорят, заявление нужно подавать в письменном виде. Жильцы опасаются, что кто-то может упасть в опасную дыру по незнанию, особенно за детей боятся.
 
Туляки просят власти поскорее отремонтировать им вход в подъезд.
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ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 1
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 2
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 3
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 4
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 5
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 6
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 7
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 8
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 9
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 10
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 11
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 12
ЧП на улице Литейной, 29, Фото: 13
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:15 +2
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