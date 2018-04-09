Фото Алексея Пирязева.
В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги
ЧП случилось в доме 29 по ул. Литейной сегодня, 9 апреля, днём.
Шестой подъезд панельной хрущевки в Заречье лишился единственного входа. Перед входной дверью зияет внушительная дыра: рухнули порожки.
Елена Мячина
- Сегодня пенсию давали, и мы с соседями пошли дружно на почту, — рассказывает жительница дома Елена Ивановна Мячина. — Когда шли обратно, мы с соседкой зашли на верхнюю ступеньку и, как на лифте, стали опускаться вниз! Испугались, конечно, но пошли домой. И тут позади нас грохот! Оказывается, плита рухнула совсем. Никто не пострадал, слава Богу. Кто-то из соседей принес из сарая старую межкомнатную дверь. По ней и ходим.
Жители обратились в свою управляющую компанию «Орион», но пока сотрудники к ним не приходили. Говорят, заявление нужно подавать в письменном виде. Жильцы опасаются, что кто-то может упасть в опасную дыру по незнанию, особенно за детей боятся.
Туляки просят власти поскорее отремонтировать им вход в подъезд.
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