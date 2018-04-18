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Тульский суд решит судьбу кинотеатра в ТРЦ «РИО»
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Тульский суд решит судьбу кинотеатра в ТРЦ «РИО»

Также прокуратура требует приостановить деятельность цокольного этажа ТРЦ за грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС проверила соблюдение правил пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «РИО». В ходе проверки были выявлены множественные нарушения. На втором эвакуационном выходе цокольного этажа размещены горючие материалы, в некоторых магазинах не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не оборудована автоматическая установка пожаротушения, не проведены испытания изоляции электрических сетей, сеть освещения кинотеатра «СинемаСтар» оказалась в неисправном состоянии – освещение безопасности и эксплуатационное освещение отсутствуют.

По заключению проверяющей комиссии, все эти нарушения создают угрозу жизни и безопасности посетителей: во время возникновения пожара эвакуация будет затруднительна или даже невозможна. Прокурор направил дело в суд, требуя незамедлительно приостановить деятельность кинотеатра и цокольного этажа ТРЦ «РИО».

В качестве ответчиков по делу выступили собственники здания, их субподрядчик и арендаторы торговых площадей. На судебное заседание, однако, явились не все арендаторы. Все присутствующие иск не признали.

Собственник здания – ООО «Торг Инвест» – заявил, что выявленные нарушения устранены, и попросил суд отложить слушание, чтобы у ответчиков было больше времени на сбор доказательств и проведения повторной проверки. Суд ходатайство отклонил.

К тому же суд решил привлечь в качестве соответчиков ПАО «Сбербанк» и ВТБ, чьи банкоматы находятся на цокольном этаже ТРЦ, а также ряд не заявленных ранее в иске ИП. Субподрядчик собственника здания – АО «Прагма» – попросил дать время на предоставление информации по этим арендаторам до 16.00. 

Судья объявила перерыв в рассмотрении.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:05 +2
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