Рухнувшее в тульской «хрущевке» крыльцо восстановили

Жители благодарят Myslo за оперативную публикацию, а свою УК – за быстрое решение проблемы.

Обрушившиеся 9 апреля порожки в 6-м подъезде дома № 29 по ул. Литейной отремонтировала управляющая компания «Орион». Жильцы рассказывают, что после публикации новости на Myslo к ним во двор приехали рабочие. Сделали временный переход из досок, повесили предупреждающее объявление, опасные места огородили лентами.

А сегодня утром, 10 апреля, сделали новое крыльцо — металлическое.