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Рухнувшее в тульской «хрущевке» крыльцо восстановили

Рухнувшее в тульской «хрущевке» крыльцо восстановили

Жители благодарят Myslo за оперативную публикацию, а свою УК – за быстрое решение проблемы.

Обрушившиеся 9 апреля порожки в 6-м подъезде дома № 29 по ул. Литейной отремонтировала управляющая компания «Орион». Жильцы рассказывают, что после публикации новости на Myslo к ним во двор приехали рабочие. Сделали временный переход из досок, повесили предупреждающее объявление, опасные места огородили лентами.
 
А сегодня утром, 10 апреля, сделали новое крыльцо — металлическое.
 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что 9 апреля в одном из подъездов зареченской «хрущевки» рухнуло крыльцо.
 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:19 +5
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