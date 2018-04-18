В Новомосковске ребенок поджег квартиру, пока родители спали

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Такова одна из версий пожара, который случился в городе.

16 апреля серьезный пожар произошел в Новомосковске в доме на улице Трудовые Резервы. Очаг возгорания был в одной из квартир на втором этаже. Было еще раннее утро — около 7 часов — когда Светлану Черемухину разбудил ребенок криками: «Пожар!» Женщина спросонья не сразу поняла, что происходит, — квартира уже была в дыму. Света с мужем взяла детей в охапку и выбежала из квартиры. В это время соседка уже вызвала пожарных.

– Пока точной причины пожара не установили — либо неисправная проводка, либо ребенок играл со спичками… Я до сих пор не могу прийти в себя! — говорит Светлана со слезами на глазах.



Фото И. А. «Новомосковск Сегодня».

11-летняя Юля и четырехлетний Владик вместе с папой сейчас в больнице — надышались дыма. Врачи говорят, что их жизни ничего не угрожает.

Пожар случился в зале, вся остальная часть квартиры закоптилась.

Семье Черемухиных требуется любая помощь: стройматериалы, помочь сделать ремонт в квартире (штукатурить, отмывать, покрасить, поклеить обои). Также нужна мебель и финансовая помощь.

Телефон Светланы есть в редакции Myslo. Звоните по телефону

8 (4872) 57-07-07 или пишите автору.

официальная информация

16 апреля в 6.53 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Новомосковске на ул. Трудовые резервы.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, на место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.

В 6.55 пожарные приступили к ликвидации горения. В 6.58 пожар потушили.



Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.