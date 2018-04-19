В России суды смогут запрещать подозреваемым и обвиняемым определенные действия

Суд вместо заключения под стражу или домашний арест сможет запретить подследственным общаться с некоторыми людьми или, к примеру, выходить в интернет.

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о введении в уголовно-процессуальный кодекс новой меры пресечения — «запрет определенных действий». Ранее этот закон приняла Госдума.

Теперь в качестве меры пресечения суд сможет обязать подозреваемого или обвиняемого своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов. Такая мера может быть избрана при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Обвиняемому или подозреваемому суд может запретить в определенные часы выходить из дома, общаться с определенным кругом лиц, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию или, например, находиться за рулем (если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как отмечается, подозреваемый или обвиняемый сможет в случае необходимости вызвать по телефону скорую помощь, полицию, аварийно-спасательную службу во время ЧС, а также связаться с контролирующим органом, дознавателем или следователем.