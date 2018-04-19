В России суды смогут запрещать подозреваемым и обвиняемым определенные действия
Суд вместо заключения под стражу или домашний арест сможет запретить подследственным общаться с некоторыми людьми или, к примеру, выходить в интернет.
Теперь в качестве меры пресечения суд сможет обязать подозреваемого или обвиняемого своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов. Такая мера может быть избрана при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.
Обвиняемому или подозреваемому суд может запретить в определенные часы выходить из дома, общаться с определенным кругом лиц, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфную корреспонденцию или, например, находиться за рулем (если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Как отмечается, подозреваемый или обвиняемый сможет в случае необходимости вызвать по телефону скорую помощь, полицию, аварийно-спасательную службу во время ЧС, а также связаться с контролирующим органом, дознавателем или следователем.
Контролировать соблюдение запретов будет ФСИН. Срок действия запретов зависит от тяжести преступления и может составлять до 12 месяцев (для преступлений легкой и средней тяжести) — 36 месяцев (тяжких и особо особо тяжких преступлений). Если запреты будут нарушены, то суд может отправить нарушителя под домашний арест или в СИЗО.
Ожидается, что нововведение позволит уменьшить расходы федерального бюджета на содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей и выплаты в счет возмещения вреда, «связанного с нарушением прав личности при заключении под стражу».
Однако некоторые эксперты уверены, что в реальности эта мета не будет работать, поскольку проконтролировать ее соблюдение будет очень сложно.
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