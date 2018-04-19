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Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Евгений Коротков

Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Евгений Коротков

Ему было 98 лет.

На 99-м году жизни скончался почетный гражданин города-героя Тулы, участник Великой Отечественной войны Евгений Николаевич Коротков.

Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов выразили соболезнования родным и близким в связи с его кончиной:

– Евгений Николаевич Коротков посвятил свою жизнь тульскому краю. В страшные годы войны он самоотверженно сражался за свободное будущее своих потомков, участвовал в Орловско-Курской операции, освобождении Белоруссии, взятии Кенигсберга и Берлина. Он — настоящий герой; его подвиги отмечены правительственными наградами.

В послевоенное время Евгений Николаевич работал преподавателем в Тульском механическом техникуме им. С. И. Мосина — под его руководством были подготовлены сотни квалифицированных кадров для оборонной промышленности.

После ухода на пенсию Евгений Николаевич стал активистом ветеранского движения, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Благодаря бесконечной любви к своим землякам, за многочисленные заслуги перед Родиной он был удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяющим в этот день тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память о Евгении Николаевиче Короткове навсегда сохранится в наших сердцах.

 

«Слобода» неоднократно писала о Евгении Николаевиче Короткове. Вот одна из публикаций.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +7
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