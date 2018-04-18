Фото amur.info.
Туляков предупреждают об ухудшении качества воды
Это связано с перебоями электричества на насосных станциях.
18 апреля в 13.53 на станциях водоканала Щегловская №26, Непрейка, Ратово и Клоково из-за отключения электричества остановилась работа насосов.
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что из-за этого в поселки Ленинский и Октябрьский прекращена подача воды. Решить эту проблему в водоканале обещают в ближайшее время.
Однако после восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
С теми же проблемами могут столкнуться жители Центрального, Советского, Привокзального, Пролетарского и Зареченского округов Тулы. Это связано с изменением гидравлического режима из-за временной остановки насосов.
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