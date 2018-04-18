В Туле суд обязал официального дилера Škoda выплатить клиенту материальную и моральную компенсацию

Житель Щекино неудачно покрасил в сервисе дилера Škoda свое авто и пытался вернуть свои деньги, но на претензии никто не отвечал. Разрешить спор удалось в суде.

Мировой суд Зареченского района Тулы оштрафовал автосалон «Арсенал-Авто» и обязал выплатить клиенту материальную и моральную компенсацию за испорченное при ремонте авто.

Ранее Myslo подробно рассказывал об этом инциденте. Напомним, житель Щекино Александр Овечкин 3 октября 2017 года сдал на покраску свою Škoda (на заднем крыле были небольшие царапины) в сервис официального дилера в Туле. Акт о ее состоянии при приемке никто не составлял, договорились о цене покраски крыла (7000 рублей), подписали договор на выполнение работ и разошлись.

Через пять дней мужчина приехал забирать авто из сервиса. Но то ли машина стояла в помещении, то ли освещение в нем было тусклым, а может быть он сам невнимательно смотрел: работы принял, подписал документ, что претензий к внешнему виду машины нет и выгнал ее из сервиса. Уже на улице он заметил на капоте царапины, которых раньше не было. Осмотрев машину внимательнее, увидел, что и крыло покрашено не в тон – оно стало темнее. И на бампере сзади тоже обнаружил царапины.



То, что крыло (слева) темнее, видно даже на фото.

Александр вернулся в автосервис и сообщил о выявленных дефектах.

Но ему в ответ показали подписанный акт приемки, где было указано, что претензий к качеству работ нет, а значит, и никаких разбирательств быть не должно.

Мужчина написал претензию автосервису, но ответа не получил. Тогда он обратился к юристу, была составлена новая претензия. Вместе с ним они отправились в салон официального дилера Škoda, но попытка вручить ее не увенчалась успехом. Под предлогом, что у Александра нет с собой паспорта, принять претензию отказались.

Тогда мужчина обратился за помощью в редакцию Myslo. В тот же день Александр вместе с юристом и репортерской группой портала вновь отправился в салон официального дилера Škoda. Встретила их девушка-администратор. Ей объяснили цель визита, девушка сообщила об этом администрации салона, вернулась на рабочее место и попросила подождать. На вопрос, сколько ждать и кого именно, она не смогла ответить: «Того, кто примет у вас претензию».

Прождали примерно полчаса, за это время к клиенту никто из сотрудников так и не подошел, и это притом что в зале находились менеджеры. Александр предложил было девушке принять претензию и передать ее руководству на рассмотрение, но администратор заявила, что в ее полномочия это не входит. А после она и вовсе ушла с рабочего места.

Увидев, что попытка передачи претензии в этот раз снимается на видеокамеру, сотрудники начали кричать, что «это нарушает права человека», грозились вызвать полицию, сказав, что территория – частная и видеосъемка здесь запрещена. Выглядело это дико! Поняв, что съемка в общественном месте прекращена не будет, все сотрудники просто покинули торговый зал, и в итоге клиент остался один.

Сколько Александру предстояло так простоять в ожидании неведомого сотрудника, который принял бы его претензию, неизвестно. Не зная к кому обратиться, Александр уточнил у проходившего через зал сотрудника, какова его должность и может ли он принять у него претензию. Мужчина оказался директором (он, кстати, видел, что пришли клиенты, что они стоят у пустого ресепшена, но сам даже не поинтересовался, чем помочь). Директор выслушал, что случилось с машиной Александра, и сообщил, что претензии принимаются в письменном виде по почте либо через электронное обращение на сайте.

Лично претензии не принимаются, потому что «сотрудники автосалона могут потерять обращение».

Аргументы, что мужчина уже пришел и принес претензию с собой, сработали. Директор поставил подпись и дату приема обращения.

Клиент отвел на рассмотрение обращения неделю. После он обратился в мировой суд.

В итоге рассмотрения суд постановил:

расторгнуть договор между Александром Овечкиным и ООО «Арсенал-Авто»;

взыскать с ООО «Арсенал-Авто» в пользу Александра Овечкина: 6900 рублей, уплаченные по договору, неустойку за нарушение срока устранения недостатков – 6900 рублей, компенсацию морального вреда – 3000 рублей, судебные расходы по оплате заключения эксперта – 10 000 рублей;

взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 8400 рублей.

То есть автосалон в общей сложности должен выплатить будет 35200 рублей. Кроме этого официальный дилер Škoda заплатит 852 рубля госпошлину в бюджет Тулы.