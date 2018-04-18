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В Туле отметили День местного самоуправления

В Туле отметили День местного самоуправления

18 апреля в Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления.

Перед началом мероприятия его участники ознакомились с лучшими практиками на выставке муниципальных образований региона.

Работников органов местного самоуправления с праздником поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил, что от эффективности работы муниципалитетов во многом зависят благополучие и развитие не только нашей области, но и всей страны.

«Местное самоуправление — это сфера, объединяющая неравнодушных и верных своей Родине людей», — сказал глава региона.

В своем выступлении губернатор напомнил, что впереди муниципальные выборы, и попросил представителей районных и городских администраций ответственно отнестись к их организации и проведению.

«Очень важно, чтобы в местном самоуправлении работали открытые и честные люди, своим трудом и поступками заслужившие уважение земляков», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Продолжая тему кадрового обеспечения органов местного самоуправления, глава региона сообщил, что внесены изменения в областной закон, который устанавливает требования к кандидатам на муниципальную службу. Это сделано для того, чтобы дать активным и неравнодушным гражданам возможность проявить себя в реальных делах. Это поможет привлечь на работу молодых людей с современными взглядами и желанием менять к лучшему жизнь в своем городе, поселке, селе.

«Министерству внутренней политики поручено разработать и реализовать кадровый проект. Он позволит выявить талантливых управленцев, сформировать кадровый резерв на должности государственной и муниципальной службы», — заявил Алексей Дюмин.

Он отметил, что сегодня институт общественного самоуправления продолжает развиваться, и особое внимание обратил на работу по поддержке сельских старост. По итогам года губернатор предложил провести конкурс, чтобы определить и поощрить лучших старост региона.

Алексей Дюмин призвал руководителей и сотрудников администраций городов и районов области быть более открытыми, активнее встречаться с людьми, постоянно повышать свои профессиональные навыки и умения.

«Благодарю всех работников местного самоуправления за преданность делу и большой труд на благо жителей области. Уверен, что вместе мы будем двигаться дальше и сможем многое!» — сказал Алексей Дюмин.

Отличившимся представителям органов местного самоуправления губернатор вручил региональные награды.

Работников администраций также поздравили председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, главный федеральный инспектор в Тульской области Анатолий Симонов, руководители политических партий и общественных организаций.

По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт.

сегодня, в 17:23 0
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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