Медики проверят здоровье юных туляков

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В детской областной больнице пройдет День открытых дверей.

20 апреля с 10.00 до 14.00 врачи Тульской детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 без записи проверят здоровье маленьких пациентов.

Прием будут вести специалисты:

хирург

офтальмолог

оториноларинголог

кардиолог

эндокринолог

нефролог

гастроэнтеролог

невролог

психиатр

аллерголог

акушер-гинеколог

уролог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении или паспорт.