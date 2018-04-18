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Медики проверят здоровье юных туляков
Фото YouTube.com.

Медики проверят здоровье юных туляков

В детской областной больнице пройдет День открытых дверей.

20 апреля с 10.00 до 14.00 врачи Тульской детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 без записи проверят здоровье маленьких пациентов.

Прием будут вести специалисты:

  • хирург
  • офтальмолог
  • оториноларинголог
  • кардиолог
  • эндокринолог
  • нефролог
  • гастроэнтеролог
  • невролог
  • психиатр
  • аллерголог
  • акушер-гинеколог
  • уролог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении или паспорт.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 0
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