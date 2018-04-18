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Медики проверят здоровье юных туляков
В детской областной больнице пройдет День открытых дверей.
20 апреля с 10.00 до 14.00 врачи Тульской детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 без записи проверят здоровье маленьких пациентов.
Прием будут вести специалисты:
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- гастроэнтеролог
- невролог
- психиатр
- аллерголог
- акушер-гинеколог
- уролог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении или паспорт.
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