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Туляков предупреждают о перебоях с водой
Фото riabir.ru.

Туляков предупреждают о перебоях с водой

18 апреля «Тулагорводоканал» будет вести ремонтные работы сразу на трех объектах.

18 апреля сотрудники АО «Тулагорводоканал» проведут ремонтные работы по нескольким адресам: ул. Мира, 52, 56-а; на водоводе I подъёма Песоченского водозабора и в п. Барсуки, ул. Пролетарская, 2.

До окончания работ без холодной воды останутся дома по адресам:

  • ул. Мира, 50, 52, 52-а, 54, 54-а, 54-б, 56, 56-а, 58;
  • ул. Смидович, 4-а, 6-а, 6-б, 6-в;
  • ул. Оружейная, 3, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в;

п. Барсуки:

  • ул. Советская, 1, 2, 3, 4, 5;
  • ул. Пролетарская, 1, 2, 3, 4;
  • военный городок д. Берники;
  • д. Селиховое.

Также до окончания работ на Песоченском водозаборе, в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов, в поселках Скуратово и  Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением.
После проведения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:31 +1
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