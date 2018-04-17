Туляков предупреждают о перебоях с водой

Фото riabir.ru.

18 апреля «Тулагорводоканал» будет вести ремонтные работы сразу на трех объектах.

18 апреля сотрудники АО «Тулагорводоканал» проведут ремонтные работы по нескольким адресам: ул. Мира, 52, 56-а; на водоводе I подъёма Песоченского водозабора и в п. Барсуки, ул. Пролетарская, 2.

До окончания работ без холодной воды останутся дома по адресам:

ул. Мира, 50, 52, 52-а, 54, 54-а, 54-б, 56, 56-а, 58;

ул. Смидович, 4-а, 6-а, 6-б, 6-в;

ул. Оружейная, 3, 3-а, 7-а, 7-б, 7-в;

п. Барсуки:

ул. Советская, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Пролетарская, 1, 2, 3, 4;

военный городок д. Берники ;

; д. Селиховое.

Также до окончания работ на Песоченском водозаборе, в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов, в поселках Скуратово и Косая Гора вода будет подаваться с пониженным давлением.

После проведения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.