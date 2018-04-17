Поджог иномарок в Туле: Очевидец слышал взрывы и видел неадекватного человека

Фото Владимира Барсукова и МЧС, видео Алексея П.

Напомним, сегодня около половины третьего ночи возле дома № 46 по ул. Вильямса загорелась иномарка. Огонь быстро распространился от нее на соседние автомобили. Три из них выгорели полностью, одну пожарным удалось отбить.

Туляк Алексей П. (он попросил не раскрывать его личность, поэтому имя изменено) снял произошедший пожар на видео. Ролик он прислал в редакцию Myslo. Алексей рассказал подробности случившегося.

- Сам момент поджога я не видел, но перед возгоранием я не спал. Услышал какие-то звуки, что-то вроде скандала. Думал, алкоголики что-то не поделили (такое часто бывает, у нас рядом пивной бар). И значения особого не придал. Как только я лег спать, услышал длинный сигнал машины, несколько минут гудел! Я вышел на балкон и тут уже увидел огромное пламя. Были взрывы — они слышны на видео.

Позже, когда уже приехали пожарные и полиция, я заметил подозрительного человека. Пока полицейские опрашивали свидетелей, какой-то мужчина, явно нетрезвый, побежал по лестнице, и поднявшись, начал тянуть руки вверх, будто кого-то «восхвалял».

Потом он несколько раз пытался кому-то позвонить. Затем к нему подошли какие-то люди, явно ему знакомые, он им что-то эмоционально объяснял, что-то вроде « Вот ты представляешь, я такой!». Потом человек ушел. Он был очень сильно пьян, видимо, потому что стоять не мог. Его шатало вперед-назад, он все время пытался что-то показать жестами.

Ранее Myslo сообщал, что 17 апреля в 2.29 загорелись автомобили «Шевроле Лачетти», «Рено Меган», «Опель Мокка», «Ниссан Примера», припаркованные возле дома №46 по ул. Вильямса в Туле.

В результате происшествия сгорели автомобили «Рено» и «Опель»; у «Шевроле» обгорела левая сторона, выгорел моторный отсек, обгорел салон; у автомобиля «Ниссан» обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны и правое переднее колесо.

Причина пожара устанавливается. По некоторым данным, это мог быть поджог: постороннего видели на камерах наблюдения.