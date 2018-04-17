Серьезная авария под Тулой: есть погибшие

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

17 апреля в 13.38 на телефон «Единой службы спасения» поступило сообщение об аварии на 98 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» недалеко от деревни Прудное напротив кладбища. Там столкнулись грузовик «ДАФ» и автомобиль «Хендай Крета».

По предварительным данным, водитель и пассажирка «Хендай» погибли на месте аварии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Из-за ДТП на выезде из города серьезная пробка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки.