Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.
Серьезная авария под Тулой: есть погибшие
ДТП произошло неподалеку от д. Прудное.
17 апреля в 13.38 на телефон «Единой службы спасения» поступило сообщение об аварии на 98 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» недалеко от деревни Прудное напротив кладбища. Там столкнулись грузовик «ДАФ» и автомобиль «Хендай Крета».
По предварительным данным, водитель и пассажирка «Хендай» погибли на месте аварии.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Из-за ДТП на выезде из города серьезная пробка.
По данным сервиса Яндекс.Пробки.
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