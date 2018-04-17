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Серьезная авария под Тулой: есть погибшие
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезная авария под Тулой: есть погибшие

ДТП произошло неподалеку от д. Прудное.

17 апреля в 13.38 на телефон «Единой службы спасения» поступило сообщение об аварии на 98 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» недалеко от деревни Прудное напротив кладбища. Там столкнулись грузовик «ДАФ» и автомобиль «Хендай Крета».

По предварительным данным, водитель и пассажирка «Хендай» погибли на месте аварии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Из-за ДТП на выезде из города серьезная пробка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:00 0
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