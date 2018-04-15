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В Туле на парковке на Красноармейском проспекте снова появилась яма
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на парковке на Красноармейском проспекте снова появилась яма

Автомобилисты негодуют!

Неоднократно Myslo писал о яме, расположенной в Туле на Красноармейском проспекте между домами № 20 и 16. В феврале на этой парковке в провал угодил автомобиль. Яму засыпали щебнем, но через несколько недель проблема вернулась вновь. И тогда в очередной раз дыру засыпали.


Так выглядела яма 20 февраля.

В администрации города пообещали заасфальтировать яму в строительный сезон. Вот, как выглядит это злополучное место сейчас:

Галерея
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 1
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 2
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 3
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 4
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 5
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 6
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 7
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 8
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 9
Яма на парковке на Красноармейском проспекте, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 +2
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