Фото Алексея Пирязева.
В Туле на парковке на Красноармейском проспекте снова появилась яма
Автомобилисты негодуют!
Неоднократно Myslo писал о яме, расположенной в Туле на Красноармейском проспекте между домами № 20 и 16. В феврале на этой парковке в провал угодил автомобиль. Яму засыпали щебнем, но через несколько недель проблема вернулась вновь. И тогда в очередной раз дыру засыпали.
Так выглядела яма 20 февраля.
В администрации города пообещали заасфальтировать яму в строительный сезон. Вот, как выглядит это злополучное место сейчас:
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