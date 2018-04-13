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В субботу за порядком в областном центре проследит Валерий Дорожкин
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В субботу за порядком в областном центре проследит Валерий Дорожкин

По всем вопросам жители Тулы могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 14 апреля, в городской администрации дежурит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

В воскресенье за порядком будет следить начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:04 0
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