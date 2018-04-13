Фото: пресс-служба администрации Тулы
В субботу за порядком в областном центре проследит Валерий Дорожкин
По всем вопросам жители Тулы могут обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 14 апреля, в городской администрации дежурит начальник управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.
В воскресенье за порядком будет следить начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
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