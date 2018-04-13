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Тульские спасатели провели тренировку по тушению полевых пожаров
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские спасатели провели тренировку по тушению полевых пожаров

Вместе с сотрудниками МЧС в учениях были задействованы добровольные пожарные дружины.

В деревне Прудное прошли учения спасателей по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и палом травы.

В пожароопасный период все службы жизнеобеспечения и население должны быть максимально подготовлены к защите от огня, знать алгоритм действий, действовать слаженно и быстро.

Учения, проводимые в условиях, максимально приближенных к реальным, позволяют выявить все недостатки и упущения в работе по предупреждению ЧС.

Мероприятие прошло с участием сотрудников администрации Привокзального округа Тулы, пожарного расчета, старост сельских поселений и добровольных пожарных дружин. Все службы показали полную готовность к работе во время реальных пожаров.

Напомним, этой весной в Тульской области уже зарегистрирован как минимум один серьёзный пожар на открытой местности – накануне днём сгорело поле рядом с деревней Огаревка Узловского района, а вечером загорелась трава в районе «Петровского квартала».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:52 +2
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