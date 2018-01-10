Проект: Могилевский сквер Тулы отдали на реконструкцию частнику

В 2018 году сквер ждет масштабное обновление.

Работы проводятся в рамках концессионного соглашения* о создании и реконструкции муниципального сквера «Могилевский дворик» на условиях, представленных ООО «Тула-Ресторатор».

Соглашение было заключено в 2017 году. Это первый опыт администрации Тулы реконструкции муниципального имущества по концессионному соглашению. Общий объем инвестиций в реконструкцию и создание объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Могилевского сквера, составит не менее 14,5 млн рублей.

На данный момент концессионер установил новые бордюры в сквере, частично отремонтировал постамент памятника, выполнил ремонт подпорной стены с устройством центрального цветника, заменил скамейки и установил урны в центральной части сквера. Также были реконструированы клумбы на центральной части сквера за памятником.

В 2018 году в сквере уложат новую тротуарную плитку, высадят многолетние цветы. Также запланирована посадка новых деревьев, реконструкция ограждения со стороны пр. Ленина с установкой декоративной арки в правой части сквера, замена скамеек и установка урн в правой части сквера, ремонт конструкционных элементов фонтана-часовни, реконструкция декоративного ограждения со стороны ул. Рязанской.

В 2019 году запланирована реконструкция детского городка, монтаж спорткомплекса, замена скамеек и установка урн в левой части сквера.

Концессионер несет ответственность за качество работ в течение пяти лет со дня передачи объекта.

* Концессия – договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий.