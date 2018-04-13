Под Тулой загорелось поле: фоторепортаж

Фото и видео Алексея Пирязева.

Сегодня, 13 апреля, в Узловском районе загорелось поле. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь распространялся достаточно быстро. Отметим, что напротив через проезжую часть находится деревня Огаревка.

В России начался пожароопасный сезон. Одновременно в стране стартовала информационная кампания «Останови огонь». Впервые общественные экологические и природоохранные организации, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана объединили усилия, чтобы объяснить жителям страны, что именно человек в большинстве случаев становится причиной природных пожаров, и донести до людей основные правила безопасности.