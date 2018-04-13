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Под Тулой загорелось поле: фоторепортаж
Фото и видео Алексея Пирязева.

Под Тулой загорелось поле: фоторепортаж

Огонь захватил большую территорию.

Сегодня, 13 апреля, в Узловском районе загорелось поле. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь распространялся достаточно быстро. Отметим, что напротив через проезжую часть находится деревня Огаревка.

 

В России начался пожароопасный сезон. Одновременно в стране стартовала информационная кампания «Останови огонь». Впервые общественные экологические и природоохранные организации, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана объединили усилия, чтобы объяснить жителям страны, что именно человек в большинстве случаев становится причиной природных пожаров, и донести до людей основные правила безопасности.

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Под Тулой загорелось поле, Фото: 1
Под Тулой загорелось поле, Фото: 2
Под Тулой загорелось поле, Фото: 3
Под Тулой загорелось поле, Фото: 4
Под Тулой загорелось поле, Фото: 5
Под Тулой загорелось поле, Фото: 6
Под Тулой загорелось поле, Фото: 7
Под Тулой загорелось поле, Фото: 8
Под Тулой загорелось поле, Фото: 9
Под Тулой загорелось поле, Фото: 10
Под Тулой загорелось поле, Фото: 11
Под Тулой загорелось поле, Фото: 12
Под Тулой загорелось поле, Фото: 13
Под Тулой загорелось поле, Фото: 14
Под Тулой загорелось поле, Фото: 15
Под Тулой загорелось поле, Фото: 16
Под Тулой загорелось поле, Фото: 17
Под Тулой загорелось поле, Фото: 18
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +3
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