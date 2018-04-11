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По факту обрушения крыльца тульской пятиэтажки следователи проводят проверку
Фото из архива MySlo

По факту обрушения крыльца тульской пятиэтажки следователи проводят проверку

Правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании.

Сегодня стало известно об обрушении крыльца у подъезда одного из домов на улице Шухова, при котором пострадал мужчина. Ранее жители пятиэтажки просили коммунальщиков отремонтировать крыльцо, но никаких мер сотрудники управляющей компании не приняли.

По факту произошедшего органами Следственного Комитета России по Тульской области незамедлительно организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям управляющей компании. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале недели аналогичное происшествие случилось на улице Литейной в Заречье. Обошлось без пострадавших.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:16 +1
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Место
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