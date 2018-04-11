Туляк незаконно заработал на добыче речного песка 11 млн рублей

Приговором Ясногорского районного суда 48-летний туляк признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особ крупном размере. Уголовное дело расследовано сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, на протяжении почти двух лет осужденный незаконно добывал речной песок в специально разработанном карьере в пойме реки Ока, рядом с селом Большое Хорошово.

Лицензию на проведение работ предприниматель не получал. В результате было незаконно добыто более 23 тысяч кубометров песка. Свой товар осужденный сбывал в строительные организации, расположенные на территории Тульской и Московской областей. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 11 миллионов рублей.

По приговору суда в соответствии с позицией гособвинителя мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскана стоимость незаконно добытого песка – свыше 3,8 млн рублей.