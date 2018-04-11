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Туляк незаконно заработал на добыче речного песка 11 млн рублей

Туляк незаконно заработал на добыче речного песка 11 млн рублей

Мужчина осуществлял добычу полезного ископаемого, не имея необходимой лицензии.

Приговором Ясногорского районного суда 48-летний туляк признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особ крупном размере. Уголовное дело расследовано сотрудниками регионального Управления ФСБ России.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, на протяжении почти двух лет осужденный незаконно добывал речной песок в специально разработанном карьере в пойме реки Ока, рядом с селом Большое Хорошово.

Лицензию на проведение работ предприниматель не получал. В результате было незаконно добыто более 23 тысяч кубометров песка. Свой товар осужденный сбывал в строительные организации, расположенные на территории Тульской и Московской областей. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 11 миллионов рублей.

По приговору суда в соответствии с позицией гособвинителя мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскана стоимость незаконно добытого песка – свыше 3,8 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +3
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Место
Тульская областьЯсногорский район

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