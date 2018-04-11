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На Одоевском шоссе закрыли переделанный под бар пивной магазин

На Одоевском шоссе закрыли переделанный под бар пивной магазин

Специалисты Роспотребнадзора выявили в торговой точке множество нарушений санитарных норм.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области проведены проверки исполнения предпринимателями законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Информация о возможном наличии нарушений поступила от сотрудников регионального УМВД.

В перепрофилированной из магазина организации общественного питания, находящейся по адресу: ул. Одоевское шоссе, д. 98, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в районный суд. Постановлением суда деятельность заведения приостановлена на три месяца.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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Место
ТулаОдоевское шоссе

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