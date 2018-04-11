Какие дома в Туле будут обесточены 12 апреля
С 9 до 17 часов по ряду адресов пройдут плановые работы.
Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- пр-т Ленина, 57, 57-а,
- ул. Л. Толстого, 114-б,
- ул. Вересаева, 8, 1, 2, 4, 6,
- Красноармейский пр-т, 27, 29, 25 к. 4,
- ул. Дмитрия Ульянова, 1-а, 2, 3,
- ул. Кутузова, 18, 20, 34,
- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а,
- ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а,
- пр-т Ленина, 165, 167, 169, 171,
- Щёкинское шоссе, 1,
- ул. Скуратовская, 114, 116, 122, 120, 124,
- пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18,
- пер. Благовещенский, 4,
- пер. Союзный,
- Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
- ул. Шухова, 20-а, 22-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а,
- ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а,
- ул. Леваневского, 1-9,
- ул. Головина, 1-12,
- ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.),
- п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
- ул. Матросова, 2-30,
- ул. Челюскинцев, 2-11,
- ул. Лазо, 20,
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.).
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