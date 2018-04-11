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Тулякам предлагают сдать зачет по финансовой грамотности

Тулякам предлагают сдать зачет по финансовой грамотности

Участники, успешно прошедшие онлайн-тестирование, получат именной сертификат.

Проверить уровень своей финансовой грамотности может каждый желающий в онлайн-режиме. Такую возможность предоставил Всероссийский зачет по финансовой грамотности.

Как сообщает пресс-служба тульского отделения Банка России, зачет организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центробанком, Минфином и Конструктором образовательных ресурсов. Он проходит в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

Чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста.

Прежде чем пройти онлайн-зачет, свои знания о финансовых инструментах можно подтянуть на специальном образовательном портале. Для удобства, вся информация на сайте сгруппирована по темам.

Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи и принять в них участие можно на официальном сайте проекта. 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:42 +1
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