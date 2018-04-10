Какие улицы Тулы останутся без света 11 апреля
С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые работы.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Хворостухина, 8, 6, 2,
- ул. Бондаренко, 9,
- пр-т Ленина, 57, 57-а,
- ул. Л. Толстого, 114-б,
- ул. М. Горького, 33, 35-а, 31-а, 33-а,
- ул. Заварная, 107-б,
- п. Бытовки,
- ул. Глинки, 5, 4, 6, 6-а,
- ул. Серова, 5, 9, 7,
- ул. Кирова, 166, 168,
- пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18,
- пер. Благовещенский, 4,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 41,
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
- ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.).
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