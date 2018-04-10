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Какие улицы Тулы останутся без света 11 апреля

Какие улицы Тулы останутся без света 11 апреля

С 9 до 17 часов в областном центре пройдут плановые работы.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:

  • ул. Хворостухина, 8, 6, 2,
  • ул. Бондаренко, 9,
  • пр-т Ленина, 57, 57-а,
  • ул. Л. Толстого, 114-б,
  • ул. М. Горького, 33, 35-а, 31-а, 33-а,
  • ул. Заварная, 107-б,
  • п. Бытовки,
  • ул. Глинки, 5, 4, 6, 6-а,
  • ул. Серова, 5, 9, 7,
  • ул. Кирова, 166, 168,
  • пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18,
  • пер. Благовещенский, 4,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 41,
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётн.),
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
  • ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 99-141 (нечётн.).

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 +1
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